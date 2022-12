Wycieczki rowerowe do 34 km od Grajewa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Grajewa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Grajewa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Grajewa proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Grajewa We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Grajewa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: WOKÓŁ FORTU IV TWIERDZY OSOWIEC Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,91 km

Czas trwania wyprawy: 60 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podjazdów: 26 m

Suma zjazdów: 23 m Turystyka poleca trasę rowerzystom z Grajewa Miejsce: nieopodal Carskiej Drogi, na terenie Obwodu Ochronnego Osowiec, ok. 10 km za Goniądzem w kierunku południowym w stronę Laskowca (Strękowej Góry).

Carska Droga to zakątek Parku, gdzie na pewno spotkasz sie oko w oko z królem Biebrzy - łosiem. Jedź uważnie, rozglądaj się na około i po chwili zobaczysz łosia wychodzącego z przydrożnych zarośli lub dostojnie kroczącego po asfalcie.

W sezonie można wybrać się na grzyby- prawdziwki, kożlaki, podgrzybki szybko zapełnią Twój koszyk.

Początek ścieżki znajduje się po przeciwległej stronie parkingu zlokalizowanego obok Carskiej Drogi. Atrakcje: Trasa ścieżki mierzy 4,5 km i prowadzi w dużej części przez suche bory sosnowe porastające piaszczyste wydmy. W środkowym biegu ścieżka dociera do krawędzi doliny Biebrzy, skąd rozpościera się ładny widok na okoliczne bagienne łąki i zarośla. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są ruiny Fortu IV (Nowego) Twierdzy Osowiec. Fort ten zbudowany został jako ostatni element Twierdzy stąd nosi również nazwę fortu Nowego. Wybudowany został on niemalże w całości z betonu, a później zamaskowany przez przykrycie pisakiem. Jego głównym zadaniem była kontrola południowego odcinka Carskiej Drogi oraz fragment doliny Biebrzy poniżej Fortu III. W sąsiedztwie znajduje się także rów forteczny. Cała trasa jest również bardzo ciekawa pod względem florystycznym, a zimą w okolicy nierzadko można wypatrzyć łosia.

Jak dotrzeć: Z Goniądza najłatwiej udać się samochodem, wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer/łącznie ok. 25 km; należy kierować się na południe Carską Drogą (niebieski szlak turystyczny) w stronę Laskowca. Po przejechaniu skrzyżowania z główną drogą Białystok-Ełk po ok. 5 km od skrzyżowania po lewej stronie obok leśnej drogi znajduje się parking, zaś po przeciwnej Tablica informacyjna, która jest zarazem początkiem ścieżki. Czas wyprawy pieszej to 2-4 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osiowcu Twierdzy (obok siedziby z BPN) można zakupić przewodnik po ścieżce oraz mapę Parku. spowrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Jadąc kilka kilometrów dalej można zatrzymać się przy wieży widokowej położonej niedaleko ściezki edukacyjnej "Długa luka".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz - Twierdza Osowiec-Goniądz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 38 m Trasę dla rowerzystów z Grajewa poleca Turystyka Miejsce: pętla wokół doliny Biebrzy w sąsiedztwie Goniądza przez Wólkę Piaseczną, Płochowo, Osowiec, Osowiec-Twierdza z powrotem do Goniądza.

Atrakcje: urozmaicona krajobrazowo (bagienne łąki, zakrzaczenia, pola, lasy) i przyrodniczo trasa. Po drodze liczne obserwacje ptasie, a przy odrobinie szczęścia zobaczenie łosia.

Za Osowcem w pobliżu ruin Fortu II twierdzy Osowiec należy zatrzymać się na spacer po Terenowym Ośrodku Edukacyjnym (drewniane kładki oraz wieże obserwacyjne wyposażone w tablice edukacyjne; ładna panorama bagien z wieży przy kanale Rudzkim, wiosną dużo ptaków, panorama na ruiny fortu II twierdzy Osowiec).

Siedziba Biebrzańskiego PN w Osowcu-Twierdzy: wystawy fotograficzne, ekspozycja przyrodnicza, informacja turystyczna, wydawnictwa, prelekcja filmu o BPN.

Wizyta w twierdzy Osowiec.

Jak dotrzeć: całość trasy zajmuje ok. 25 km, prowadzi głównie drogą asfaltową, miejscami „żwirówka”. Początek w Goniądzu, dalej w kierunku Wólki Piasecznej przez most na Biebrzy. Kontynuujemy drogą asfaltową w kierunku Płochowa, dalej Osowca. Z Osowca w kierunku Osowca-Twierdzy „żwirówką”. Z Osowca-Twierdzy wzdłuż torów do drogi asfaltowej w kierunku Goniądza. Wariant dostępny dla rowerzystów lub jako wycieczka samochodowa.

Czas trwania: 4-6 h rowerzyści; ok 8-10 godzin w wariancie pieszym, z odpoczynkiem dla dla mało zaprawionych piechurów

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie. Odcinek 10.: Goniądz - Strękowa Góra Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 1 393 m

Suma zjazdów: 1 399 m Rowerzystom z Grajewa trasę poleca Kanczi_waw

Ten dzień był dla nas bardzo męczący, a główną przyczyną tego stanu była droga (Droga Carska). Po wyjechaniu z Goniądza i minięciu trasy krajowej 65 zaczęła się nasza najgorsza trasa. Cały czas asfalt, zero górek i dołków, prawie brak zakrętów i jak tu jechać, jak po horyzont widać prosty asfalt i dookoła drzewa? No ale jakoś trzeba minąć ten odcinek. Próbowaliśmy go jednak nieco urozmaić. Zwiedziliśmy sobie dodatkowo dwa szlaki przyrodnicze oznaczone na zielono: "Wokół IV fortu" oraz "Grobla Honczarowska". Poza tymi odcinkami prawie cały czas trzymaliśmy się PSB (Podlaski Szlak Bociani).

Więcej informacji znajdziecie w waypointach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Grajewa

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak bagienny (katorga) Stopień trudności: 3.0

Dystans: 34,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 512 m

Suma zjazdów: 538 m Trasę dla rowerzystów z Grajewa poleca Daszek53

Tresę rozpocząłem przed Osowcem. Następnie skierowałem się na drogę nr 670 w kierunku drogi nr 64 (droga carska). Dawno temu droga wyłożona "kocimi łbami", teraz asfalt. Droga została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku w celu połączenia carskich twierdz m.in. w Osowcu, Piątnicy. Ponadto na powyższej trasie jest mnóstwo oznakowań ostrzegających o możliwości bezpośredniego kontaktu z naturą, a w szczególności z ŁOSIEM. Trasa oznakowana jest jako czerwony szlak rowerowy. Ruch na drodze to jeden pojazd na 10-15 min. Auta przemieszczają się wolno (bezpiecznie) z uwagi na łosie. W czasie przejazdu możemy korzystać z uroków pięknych lasów, malowniczych bagien i terenów podmokłych. Bogactwo tutejszej flory oraz i kolorystyka zapiera dech. Jeżeli chodzi o faunę, to przejazd urozmaicony jest śpiewem ptaków oraz przebiegającymi przed drogę zającami, grzejącymi się wężami na drodze itp.

Wszystko pięknie było do chwili zjechania rowerem na pieszy szlak czerwony za miejscowością Budy. Na szlaku znajdują się tablice opisujące faunę i florę tutejszego zakątku oraz zachęcają do obejrzenia na własne oczy ostatniego w Europie naturalnego środowiska o podłożu bagiennym (co nam może grozić na oznakowanym szlaku). Podziwiałem krajobraz ze specjalnych punktów widokowych. Po wspaniałych przeżyciach skierowałem się w dalszą podróż tym szlakiem. Przejechałem mostek nad mała rzeczką i się zaczęło prawdziwe bagno. Najpierw przednie koło roweru zginęło mi w czarnej mazi, a następnie co jakiś czas ja miałem do pasa błotne kąpiele. Celem wyciągnięcia roweru nierzadko musiałem klękać, żeby przejść oznakowany czerwony szlak, gdyż na stojąco mogłem stracić buty. Gdy byłem już cały w błocie, przyleciały do mnie "niezidentyfikowane obiekty" - nie wiem, czy to były muchy, czy komary - jakieś owady, które chyba nigdy nie widziały człowieka - dosłownie je zeskrobywałem, a cięły niesamowicie. W celu ucieczki od owadów zacząłem jechać szybciej niż Maja Włoszczowska do czasu, gdy grunt zginął mi pod nogami. Jazdę rowerem szybko zamieniłem na inną dyscyplinę - bieg katorżnika. Nie dość, że sam musiałem jakoś wyczołgiwać się z bagna, żeby mnie nie wessało, to jeszcze rower musiałem targać. Żeby uatrakcyjnić wyprawę, grzęznąc cały czas w bagnie, wszedłem w trzciny o wysokości około 2,5 m, więc utraciłem orientację - nie widziałem drążków z oznakowaniem szlaku, a że wydeptanych ścieżek było kilka, poczułem się jak w labiryncie. Na szczęście po kilku kilometrach - około 9,5 - udało mi się wyjść z tego piekła.

Po przyjeździe do domu znalazłem taką info o tej trasie: "(...) Szlak od wieży widokowej na "Grądziku Występ" do wieży widokowej przy wsi Gugny zalecamy pokonywać pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN. Odcinek ten oznakowany jest na tyczkach, z powodu braku drzew i punktów charakterystycznych, dlatego też nie wszyscy turyści są w stanie odnaleźć w porę znaki szlaku. Bardzo utrudnione jest też odnalezienie tyczek na odcinkach zakrzaczonych i porośniętych trzciną. Nie polecamy też tego szlaku osobom mającym problemy z orientacją w otwartym terenie".

Mądry Polak po szkodzie. Mimo wszystko nie żałuję. Wrażenia i przeżycia niesamowite. Adrenalina jak przed startem na zawodach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ełk - promenada Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 544 m Trasę rowerową mieszkańcom Grajewa poleca Anna.adamczak

Trasa pokonująca w całości ełcką promenadę, łatwa i przyjemna, ze wspaniałymi widokami na jezioro, przejazdami przez mostki na rzece Ełk, no i oczywiście postojem w jednej z nadjeziornych kawiarni na zastrzyk energii :-)

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

