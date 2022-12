Wycieczki rowerowe do 34 km od Grajewa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Grajewa

przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Grajewa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: WOKÓŁ FORTU IV TWIERDZY OSOWIEC

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,91 km

Czas trwania wyprawy: 60 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podjazdów: 26 m

Suma zjazdów: 23 m

Turystyka poleca trasę rowerzystom z Grajewa

Miejsce: nieopodal Carskiej Drogi, na terenie Obwodu Ochronnego Osowiec, ok. 10 km za Goniądzem w kierunku południowym w stronę Laskowca (Strękowej Góry).

Carska Droga to zakątek Parku, gdzie na pewno spotkasz sie oko w oko z królem Biebrzy - łosiem. Jedź uważnie, rozglądaj się na około i po chwili zobaczysz łosia wychodzącego z przydrożnych zarośli lub dostojnie kroczącego po asfalcie.

W sezonie można wybrać się na grzyby- prawdziwki, kożlaki, podgrzybki szybko zapełnią Twój koszyk.

Początek ścieżki znajduje się po przeciwległej stronie parkingu zlokalizowanego obok Carskiej Drogi. Atrakcje: Trasa ścieżki mierzy 4,5 km i prowadzi w dużej części przez suche bory sosnowe porastające piaszczyste wydmy. W środkowym biegu ścieżka dociera do krawędzi doliny Biebrzy, skąd rozpościera się ładny widok na okoliczne bagienne łąki i zarośla. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są ruiny Fortu IV (Nowego) Twierdzy Osowiec. Fort ten zbudowany został jako ostatni element Twierdzy stąd nosi również nazwę fortu Nowego. Wybudowany został on niemalże w całości z betonu, a później zamaskowany przez przykrycie pisakiem. Jego głównym zadaniem była kontrola południowego odcinka Carskiej Drogi oraz fragment doliny Biebrzy poniżej Fortu III. W sąsiedztwie znajduje się także rów forteczny. Cała trasa jest również bardzo ciekawa pod względem florystycznym, a zimą w okolicy nierzadko można wypatrzyć łosia.

Jak dotrzeć: Z Goniądza najłatwiej udać się samochodem, wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer/łącznie ok. 25 km; należy kierować się na południe Carską Drogą (niebieski szlak turystyczny) w stronę Laskowca. Po przejechaniu skrzyżowania z główną drogą Białystok-Ełk po ok. 5 km od skrzyżowania po lewej stronie obok leśnej drogi znajduje się parking, zaś po przeciwnej Tablica informacyjna, która jest zarazem początkiem ścieżki. Czas wyprawy pieszej to 2-4 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osiowcu Twierdzy (obok siedziby z BPN) można zakupić przewodnik po ścieżce oraz mapę Parku. spowrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Jadąc kilka kilometrów dalej można zatrzymać się przy wieży widokowej położonej niedaleko ściezki edukacyjnej "Długa luka".

