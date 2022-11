W Grajewie jutro trzeba będzie skrobać szyby! w niedzielę trudny poranek dla kierowców

Upewnij się, czy jutro w Grajewie nie trzeba będzie skrobać szyb. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Według wskazań meteorologów, w nocy z soboty na niedzielę słupki rtęci powinny pokazać ok. -5°C. Wilgotność powietrza w Grajewie ma wynieść 87%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 1%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 8 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno w Grajewie będziemy mieć oblodzenia w nocy z soboty na niedzielę.

Kierowców w Grajewie czeka skrobanie szyb w niedzielę ranoNastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Masz już zimowe opony? Czy w Grajewie trzeba już wymienić opony na zimowe? Prognoza

Prognoza pogody na najbliższą noc w Grajewie Przewidywane warunki atmosferyczne na noc z soboty na niedzielę w Grajewie: Temperatura: -5°C.

Wilgotność powietrza: 87%

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów : 1%. Pogoda w Grajewie w nocy z niedzieli na poniedziałek: Temperatura: -3°C.

Wilgotność powietrza: 94%

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 18%.

Pogoda w Grajewie w nocy z poniedziałku na wtorek: Temperatura: -2°C.

Wilgotność powietrza: 94%

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 20%.

W jakich warunkach zamarzają szyby? Zauważyliście, że nie zawsze zimą trzeba skrobać szyby? Bywa tak, że podczas ogromnych mrozów na szybach nie mamy ani grama lodu. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko przez niską wilgotność powietrza. Jeśli jest mroźne, ale sucho, szyby nie powinny zamarzać. Kiedy możemy spodziewać się szronu czy wręcz lodowej skorupy na szybach o poranku w Grajewie? Oprócz temperatury poniżej 0powinien wystąpić jeden z poniższych elementów: wysoka wilgotność powietrza,

opady deszczu lub śniegu,

mroźny wiatr,

pozostawienie na parkingu zbyt nagrzanego samochodu.

W jaki sposób usunąć lód z szyb? Sposobów na pozbycie się lodowej skorupy z samochodowych szyb jest wiele, wszystkie mają jedną wspólną cechę - są mniej skuteczne, niż tego oczekujemy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie szyby wymagają takiej samej dbałości. odśnieżanie tylnej szyby jest konieczne, gdy musimy wyjechać tyłem z miejsca parkingowego. W przeciwnym wypadku możemy ją odśnieżyć i włączyć ogrzewanie szyby, po chwili jazdy powinna się sama rozmrozić,

jest konieczne, gdy musimy wyjechać tyłem z miejsca parkingowego. W przeciwnym wypadku możemy ją odśnieżyć i włączyć ogrzewanie szyby, po chwili jazdy powinna się sama rozmrozić, odśnieżanie bocznych szyb jest konieczne, ale nie musimy tego robić dokładnie. Oczywiście nie ma mowy o wydrapywaniu "okienka", musimy mieć dobrą widoczność, ale pojedyncze resztki lodu nie powinny być problemem,

jest konieczne, ale nie musimy tego robić dokładnie. Oczywiście nie ma mowy o wydrapywaniu "okienka", musimy mieć dobrą widoczność, ale pojedyncze resztki lodu nie powinny być problemem, natomiast najważniejsze jest odśnieżenie przedniej szyby - musimy mieć pełną widoczność, a przestrzeń, gdzie pracują wycieraczki, powinna być całkowicie oczyszczona.

Sposobów na odśnieżenie przedniej szyby jest wiele. Nasza porada na niedzielę, 20.11 dla kierowców z Grajewa: Jeśli skończył ci się odmrażacz w sprayu, możesz polać lodową warstwę zimowym płynem do szyb. Jest mniej skoncentrowany, ale również będzie rozpuszczał lód. Przy dużym mrozie możesz jednak uzyskać odwrotny efekt

Jak skrobać szyby i nie dostać mandatu? Dawniej procedura rozmrażania przedniej szyby była prosta - kierowca włączał silnik, ustawiał gorący nawiew na przednią szybę i zabierał się do skrobania. Gdy powietrze ogrzewa przednią szybę, lód puszcza od spodu i łatwiej go skuć. Jednak od kilku lat coraz większą wagę przykłada się do ekologii, a taka praca silnika jest bezzasadna. Do tego dochodzą przepisy, zgodnie z którymi kierowca nie może zostawić samochodu z włączonym silnikiem i z niego wyjść. W Grajewie również możesz dostać za takie skrobanie szyb mandat, więc lepiej tego nie rób.

Co zrobić, żeby nie musieć skrobać szyb? Najskuteczniejszy sposób, by uniknąć porannego skrobania szyb w Grajewie to oczywiście parkowanie samochodu w garażu, gdzie temperatura będzie dodatnia. Oczywiście nie każdy ma garaż, wielu kierowców musi parkować na ulicy. Sprawdzone sposoby, dzięki którym możemy zminimalizować ryzyko powstania grubej warstwy lodu na szybie: nakładanie na przednią szybę specjalnej maty termicznej,

pokrywanie przedniej szyby specjalnym środkiem (skuteczne tylko przy mniejszych mrozach),

parkowanie w mniej wilgotnych miejscach (z dala od stawów, zalewów, lasów, parków, skwerków,

parkowanie w miejscach, które będą nasłonecznione o poranku,

parkowanie przednią szybą na wschód,

wychłodzenie wnętrza samochodu zimnym nawiewem przed parkowaniem (skuteczne tylko przy mniejszych mrozach).

