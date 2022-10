Starasz się o dodatek węglowy? Mogą wzrosnąć twoje rachunki za wywóz śmieci. Gminy wykrywają oszustów

Dodatek węglowy to 3000 zł na opał, o które mogą się starać gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem kamiennym. Zainteresowanie jest duże, jednak część osób, które złożyły wniosek o dodatek, może na tym stracić zamiast zyskać. Jak bowiem podaje Bezprawnik.pl, gminy przy okazji weryfikacji wniosków wykrywają przypadki oszustw w deklaracjach dotyczących wywozu odpadów.

Przypomnijmy, że w wielu gminach wysokość opłaty za śmieci zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ponieważ to sami mieszkańcy deklarują, ile osób liczy ich gospodarstwo domowe, częste są przypadki zaniżania tej liczby, by płacić mniej. Tymczasem we wniosku o dodatek węglowy trzeba podać wszystkich domowników wraz z ich numerami PESEL. Porównując oba dokumenty, gmina może łatwo wykryć niezgodności. Osoby, które skłamały w deklaracji śmieciowej, powinny spodziewać się wezwania do zapłaty za „brakujących” domowników.