Spacer do 66 km od Grajewa. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Spacerem w okolicy Grajewa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Grajewa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,58 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 1 213 m

Suma zejść: 1 215 m

Trasę spacerową mieszkańcom Grajewa poleca RoweremPoPodlasiu

Piesza wędrówka po SPK - Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Turtulu – przysiółku wsi Malesowizna. Siedziba Parku położona jest w rynnowej dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Wzniesienie obmywają wody stawu turtulskiego, spiętrzonego na potrzeby, pracującego tu kiedyś młyna wodnego. Krawędź rynnowej doliny rzecznej stanowi dogodny punkt widokowy na przełomowy odcinek Czarnej Hańczy oraz na źródliska i zagłębienie Szeszupy. Tutaj również biorą swój początek dwie ścieżki poznawcze „Doliną Czarnej Hańczy” i „U źródeł Szeszupy” .

