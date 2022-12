Nowoczesny sprzęt komputerowy trafi do Urzędu Miasta

Oprócz sprzętu w ramach projektu wdrażany będzie w urzędzie system ePodatki. Umożliwi on naszym mieszkańcom sprawdzenie online informacji o swoich zobowiązaniach tj. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny czy opłata za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy będą mogli uregulować swoje zobowiązania online, bez potrzeby przychodzenia do urzędu.

Dzięki otrzymanemu wsparciu urząd zakupi nowoczesny sprzęt. Są to m.in. 2 serwery wirtualizacyjne, macierz dyskowa, urządzenia sieciowe zabezpieczające przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci, urządzenia sieciowe, 19 stacji roboczych, 5 laptopów, 4 skanery, drukarka kodów kreskowych, oprogramowanie antywirusowe, rozwiązania chmurowe.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną wdrożone systemy tj.: platforma do zarządzania konsultacjami społecznymi, ankietami i konkursami, platforma do prezentacji budżetu samorządu, platforma do zarządzania zgłoszeniami mieszkańców miasta, platforma sygnalisty w samorządzie.

Dziś (5 grudnia) odbyła się konferencja prasowa na której Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w KPRM symbolicznie przekazał sprzęt komputerowy Dariuszowi Latarowskiemu, burmistrzowi Grajewa.