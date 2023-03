Mieszkanki powiatu grajewskiego tworzyły własne świece sojowe na spotkaniu integracyjnym OPRAC.: Anna Gryza-Aneszko

W Dworze w Niećkowie odbyło się pierwsze z cyklu spotkań mających na celu integrację lokalnych mieszkańców. Spotkania te organizowane będą przez starostwo powiatowe w Grajewie przy współpracy z Zespołem Szkół w Niećkowie w ramach grantu otrzymanego w Konkursie „Nasz Zabytek” z Fundacji Most the Most, wykorzystanego na I etap przebudowy Dworu w Niećkowie.