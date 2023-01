Gdzie na spacer do 66 km od Grajewa. Pomysły spędzenie czasu w weekend 21 - 22 stycznia

Trasy spacerowe z Grajewa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Grajewa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,8 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 877 m

Suma zejść: 893 m

Trasę spacerową mieszkańcom Grajewa poleca RoweremPoPodlasiu

Piesza wędrówka po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Z netu o nim: "Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku na mocy uchwały Nr III/14/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach, celem ochrony unikatowego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Park położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim, które stanowi przykład krajobrazu polodowcowego z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior oraz głazowiskami.